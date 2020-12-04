В Богдан Моторс подвели итоги трех кварталов 2020 года.

Вызовы, появившиеся в этом году, поставили мир в совершенно новую негативную систему координат и не могли не сказаться на состоянии предприятий компании Богдан Моторс.

Как сообщила пресс-служба одного из крупнейших производителей автотранспорта Украины, 2020 год не стал годом развития и внедрения инноваций, а скорее превратился в период попыток удержания уровня производства и сохранения производственного потенциала.

Еще в начале года компания сообщила о намерении вынужденного сокращения около 600 сотрудников в связи с отсутствием заказов военной техники, которая изготавливалась на ГП Автосборочный завод №2 в Черкассах.

Если в предыдущие годы военные заказывали сотни единиц автотранспорта, то в 2020 году перечень закупленных автомобилей едва достиг отметки в 50 единиц, при этом Черкасский завод по формальным причинам не был допущен к участию в этих тендерах.

Не способствовало развитию производства и пролонгированное во времени конкурентное неравенство украинского производителя по сравнению с зарубежными производителями автомобильной техники. На фоне фактически открытого рынка для импорта товаров, производители в 2020 году не получили доступных финансов, равных условий инвестирования производства, поэтому оптимистичный план развития, к сожалению, так и остается в проекте.

Некоторую надежду дают законодательные инициативы, которые внедрены в проектах законов №3739 по локализации производства при публичных закупках и №3476, №3477 по развитию электротранспорта в Украине. Но их продвижение в Верховной Раде идет совсем не в турборежиме.

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Несмотря на медлительность имплементации идей экологического электротранспорта в Украине, на Луцком автозаводе уже начались работы по созданию нового электрического автобуса Богдан, который будет комплектоваться литий-ионными тяговыми аккумуляторными батареями, обеспечивающими запас хода не менее 200 км без подпитки.

В условиях пандемии COVID-19 было целесообразным задуматься и над тем, как предупредить быстрое распространение вируса в пределах транспортного средства. И в октябре этого года ГП Автосборочный завод №1 АО АК Богдан Моторс получило патент на полезную модель Способ очистки и обеззараживания поверхностей и воздуха салонов транспортных средств.

Основные усилия компания сосредоточила на изготовлении современного общественного транспорта. Сейчас идет процесс реализации контрактов на поставку современных комфортабельных троллейбусов в Луцк, Харьков, Полтаву, Сумы и Херсон. А весной этого года в Ивано-Франковск отправились 10 современных автобусов Богдан А70132.

Реализация масштабных проектов общественного транспорта для украинских городов стала возможной благодаря сотрудничеству Богдан Моторс с органами местного самоуправления в рамках проекта Городской общественный транспорт в Украине, который финансируется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

ГП Автосборочный завод №1 АО АК Богдан Моторс активно сотрудничает с органами местного самоуправления в целях обеспечения равных условий доступа к получению качественного образования для всех школьников.

Так, в текущем году школьные автобусы производства луцкого Автосборочного завода №1 были приобретены также для нужд учащихся Волынской, Тернопольской и Ровенской областей.

По результатам девяти месяцев 2020 года Богдан Моторс выплатил более 122 млн грн налогов и других отчислений в бюджет всех уровней.

Напомним, ранее мы писали, что украинская корпорация представила первый электрический грузовик.

Источник: Корпорация Богдан