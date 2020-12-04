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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

В Одесской области змеи залегли в спячку на задвижке главного водопровода

В городе Рени Одесской области в колодце местного водопровода обнаружили огромный клубок змей.

Рептилии выбрали это место для спячки.

— Из жизни нашего Водоканала, задвижка на главном водопроводе, — прокомментировал мэр города Игорь Плехов на своей странице в Facebook.

Читайте: Осторожно, яд! Симптомы укуса ядовитой змеи

Плехов также опубликовав видео, на котором видны змеи, которые находятся в спячке.

Змеи в Украине

Несмотря на то, что в Украину пришли холода, и все змеи упали в спячку, украинцам все же нужно быть осторожными.

Ведь рептилию можно встретить в месте, которое она выбрала для зимнего сна. В этой ситуации нужно знать, как выглядят опасные змеи.

Подробнее о том, как распознать ядовитую змею, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Игорь Плехов

Фото: Pixabay

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