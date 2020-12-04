В городе Рени Одесской области в колодце местного водопровода обнаружили огромный клубок змей.
Рептилии выбрали это место для спячки.
— Из жизни нашего Водоканала, задвижка на главном водопроводе, — прокомментировал мэр города Игорь Плехов на своей странице в Facebook.
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Плехов также опубликовав видео, на котором видны змеи, которые находятся в спячке.
Змеи в Украине
Несмотря на то, что в Украину пришли холода, и все змеи упали в спячку, украинцам все же нужно быть осторожными.
Ведь рептилию можно встретить в месте, которое она выбрала для зимнего сна. В этой ситуации нужно знать, как выглядят опасные змеи.
Подробнее о том, как распознать ядовитую змею, читайте на Фактах ICTV.
Источник: Игорь Плехов