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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

В Украине снова возросло количество инфицированных Covid-19

В Украине обнаружили 15 131 новый случай коронавируса. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.

Всего в Украине обнаружили 787 891 случай.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Госпитализация понадобилась 1 776 пациентам.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 235 человек, всего — 13 195.

13 383 человека вылечились за последние сутки, всего — 397 809.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 1 374, в Днепропетровской — 1 258 и Одесской — 1 211 областях.

  • г. Киев — 76 750 случаев;
  • Винницкая область — 18 271 случай;
  • Волынская область — 25 465 случаев;
  • Днепропетровская область — 42224 случаи;
  • Донецкая область — 24 595 случаев;
  • Житомирская область — 31 183 случая;
  • Закарпатская область — 24 067 случаев;
  • Запорожская область — 34 721 случай;
  • Ивано-Франковская область — 38 588 случаев;
  • Киевская область — 41 415 случаев;
  • Кировоградская область — 5888 случаев;
  • Луганская область — 6726 случаев;
  • Львовская область — 48 819 случаев;
  • Николаевская область — 20 358 случаев;
  • Одесская область — 49 131 случай;
  • Полтавская область — 24 532 случая;
  • Ровенская область — 32 702 случая;
  • Сумская область — 32 080 случаев;
  • Тернопольская область — 29 007 случаев;
  • Харьковская область — 58 030 случаев;
  • Херсонская область — 11 398 случаев;
  • Хмельницкая область — 31 412 случаев;
  • Черкасская область — 25 492 случая;
  • Черновицкая область — 34 710 случаев;
  • Черниговская область — 20 327 случаев.

Коронавірус в Україні (КАРТА) 4 грудня

Коронавирус в Украине

Для сравнения в Украине по состоянию на 3 декабря подтвердили 772 760 случаев коронавируса.

За сутки — 14 496 новых больных.

Количество тех, кто выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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