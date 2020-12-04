В Украине обнаружили 15 131 новый случай коронавируса. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.

Всего в Украине обнаружили 787 891 случай.

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Госпитализация понадобилась 1 776 пациентам.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 235 человек, всего — 13 195.

13 383 человека вылечились за последние сутки, всего — 397 809.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 1 374, в Днепропетровской — 1 258 и Одесской — 1 211 областях.

г. Киев — 76 750 случаев;

Винницкая область — 18 271 случай;

Волынская область — 25 465 случаев;

Днепропетровская область — 42224 случаи;

Донецкая область — 24 595 случаев;

Житомирская область — 31 183 случая;

Закарпатская область — 24 067 случаев;

Запорожская область — 34 721 случай;

Ивано-Франковская область — 38 588 случаев;

Киевская область — 41 415 случаев;

Кировоградская область — 5888 случаев;

Луганская область — 6726 случаев;

Львовская область — 48 819 случаев;

Николаевская область — 20 358 случаев;

Одесская область — 49 131 случай;

Полтавская область — 24 532 случая;

Ровенская область — 32 702 случая;

Сумская область — 32 080 случаев;

Тернопольская область — 29 007 случаев;

Харьковская область — 58 030 случаев;

Херсонская область — 11 398 случаев;

Хмельницкая область — 31 412 случаев;

Черкасская область — 25 492 случая;

Черновицкая область — 34 710 случаев;

Черниговская область — 20 327 случаев.

Коронавирус в Украине

Для сравнения в Украине по состоянию на 3 декабря подтвердили 772 760 случаев коронавируса.

За сутки — 14 496 новых больных.

Количество тех, кто выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.