В Украине обнаружили 15 131 новый случай коронавируса. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.
Всего в Украине обнаружили 787 891 случай.
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Госпитализация понадобилась 1 776 пациентам.
От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 235 человек, всего — 13 195.
13 383 человека вылечились за последние сутки, всего — 397 809.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 1 374, в Днепропетровской — 1 258 и Одесской — 1 211 областях.
- г. Киев — 76 750 случаев;
- Винницкая область — 18 271 случай;
- Волынская область — 25 465 случаев;
- Днепропетровская область — 42224 случаи;
- Донецкая область — 24 595 случаев;
- Житомирская область — 31 183 случая;
- Закарпатская область — 24 067 случаев;
- Запорожская область — 34 721 случай;
- Ивано-Франковская область — 38 588 случаев;
- Киевская область — 41 415 случаев;
- Кировоградская область — 5888 случаев;
- Луганская область — 6726 случаев;
- Львовская область — 48 819 случаев;
- Николаевская область — 20 358 случаев;
- Одесская область — 49 131 случай;
- Полтавская область — 24 532 случая;
- Ровенская область — 32 702 случая;
- Сумская область — 32 080 случаев;
- Тернопольская область — 29 007 случаев;
- Харьковская область — 58 030 случаев;
- Херсонская область — 11 398 случаев;
- Хмельницкая область — 31 412 случаев;
- Черкасская область — 25 492 случая;
- Черновицкая область — 34 710 случаев;
- Черниговская область — 20 327 случаев.
Коронавирус в Украине
Для сравнения в Украине по состоянию на 3 декабря подтвердили 772 760 случаев коронавируса.
За сутки — 14 496 новых больных.
Количество тех, кто выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека.
Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.