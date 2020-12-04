Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания парламента 4 декабря. Он подчеркнул, что Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами, одна из которых — Covax, которая объединяет 177 стран.

— Украина получит вакцину, около 8 млн доз по инициативе Covax. До 7 декабря мы подпишем соответствующие документы, — сказал министр.

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Степанов отметил, что Украина на финальной стадии договоренностей о вакцине с компанией Pfizer, ее поставки ожидается в начале второго квартала 2021 года. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие Медицинские закупки Украины.

Страна будет закупать только те вакцины, которые прошли три стадии испытаний и рекомендованные ВОЗ.

Степанов добавил, что в бюджете на 2021 надо заложить 15,1 млрд грн на вакцинацию от коронавируса.

Локдаун в Украине

Министерство здравоохранения предложит ввести локдаун в Украине на три недели в начале января. По словам Степанова, до конца декабря нецелесообразно вводить жесткий карантин.