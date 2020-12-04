PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

ВР пока не планирует поднимать вопрос об отставке премьера и Кабмина — Разумков

Кадровый вопрос по премьер-министру в ближайшее время не будет рассматриваться.

Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

— Я не думаю, что в ближайшее время вопрос о премьер-министре будет подыматься, таких инициатив я не видел, — сказал Разумков.

Относительно кадровых решений по руководителям некоторых министерств Разумков отметил, что обсуждать это возможно, если премьер-министр направит в Верховную Раду соответствующее представление или будет инициатива со стороны народных депутатов.

Читайте: На следующей неделе возможны внеочередные заседания Рады — Разумков

Однако он добавил, что есть проект постановления об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Разумков не уверен в том, что этот законопроект наберет достаточное количество голосов в Раде.

Доверие к Степанову

19% украинцев доверяют главе Министерства здравоохранения Максиму Степанову, а 34% выразили недоверие. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

При этом доверие к министерству чувствует 33% населения, а 54% — не доверяют. Больше всего опрошенные полагаются на Всемирную организацию здравоохранения — уверенность в ней выразили 47%.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх