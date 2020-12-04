Кадровый вопрос по премьер-министру в ближайшее время не будет рассматриваться.
Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.
— Я не думаю, что в ближайшее время вопрос о премьер-министре будет подыматься, таких инициатив я не видел, — сказал Разумков.
Относительно кадровых решений по руководителям некоторых министерств Разумков отметил, что обсуждать это возможно, если премьер-министр направит в Верховную Раду соответствующее представление или будет инициатива со стороны народных депутатов.
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Однако он добавил, что есть проект постановления об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Разумков не уверен в том, что этот законопроект наберет достаточное количество голосов в Раде.
Доверие к Степанову
19% украинцев доверяют главе Министерства здравоохранения Максиму Степанову, а 34% выразили недоверие. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.
При этом доверие к министерству чувствует 33% населения, а 54% — не доверяют. Больше всего опрошенные полагаются на Всемирную организацию здравоохранения — уверенность в ней выразили 47%.