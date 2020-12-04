Министерство здравоохранения предложит ввести локдаун в Украине на три недели в начале января.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга. По его словам, до конца декабря нецелесообразно вводить жесткий карантин.

— Сейчас мы как Минздрав не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков. Поэтому можно утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас есть в связи с Covid-19.

Вместо этого ограничения введут в течение трех недель в начале января. Также он отметил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

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При условии внедрения локдауна в Украине общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил Денис Шмыгаль.

Он также допустил, что до конца 2020 года никакой необходимости внедрять локдаун не будет.

— Максим Степанов сообщил, что наша медицинская система выдерживает нагрузку в декабре. Далее мы будем говорить о январе.

Кроме этого, Кабмин не рассматривает возможности закрытия междугородной и международной сообщения.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 4 декабря в Украине обнаружили 15 131 новый случай коронавируса. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. С начала эпидемии коронавируса специалисты подтвердили 787 891 положительных тестов на Covid-19.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 235 человек, всего — 13 195.

13 383 человека излечились за последние сутки, всего — 397 809.

Коронавирус в Киеве

В Киеве по состоянию на 4 декабря зафиксировали 1 374 новых случая коронавируса. В целом в столице заболели уже 76 750 человек.

С начала пандемии в Киеве выздоровели 24 585 человек, 310 — за сутки. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 1 395 человек. За последние сутки скончались еще 26 пациентов.

Заболели:

794 женщины — от 18 до 92 лет;

498 мужчин — от 18 до 85 лет;

33 девочки — от одного до 17 лет;

49 мальчиков — от четырех месяцев до 16 лет.

Локдаун в Украине

О введении жесткого карантина СМИ начали писать еще 30 ноября. Тогда появилась информация, что локдаун в Украине введут с 23 декабря по 15 января.

Также был вариант, что Кабинет министров усилит карантин со 2 по 23 января, но не до уровня локдаунуа.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что локдаун введут в любом случае. Единственный вопрос, который обсуждается, это его сроки.