День Вооруженных сил Украины: кого поздравляют 6 декабря

День Вооруженных Сил Украины ежегодно отмечается 6 декабря.

Дата этого праздника выбрана неспроста. 6 декабря 1991 года в суверенной Украине был принят Закон о Вооруженных силах Украины.

Указанный документ создал механизм создания армии из воинских частей, оставшихся в Украине после распада Советского Союза.

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Кого поздравляют 6 декабря в Украине

6 декабря украинцы поздравляют военнослужащих всех видов войск в составе ВСУ.

Некоторые путают День Вооруженных Сил с Днем защитника Украины, который отмечается 14 октября и считается “мужским днем”.

6 декабря женщины, которые являются военнослужащими, также принимают поздравления.

О том, какие государственные праздники в 2020 году еще ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.