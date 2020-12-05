День Вооруженных сил Украины: кого поздравляют 6 декабря

День Вооруженных Сил Украины ежегодно отмечается 6 декабря.
Дата этого праздника выбрана неспроста. 6 декабря 1991 года в суверенной Украине был принят Закон о Вооруженных силах Украины.
Указанный документ создал механизм создания армии из воинских частей, оставшихся в Украине после распада Советского Союза.
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Кого поздравляют 6 декабря в Украине
6 декабря украинцы поздравляют военнослужащих всех видов войск в составе ВСУ.
Некоторые путают День Вооруженных Сил с Днем защитника Украины, который отмечается 14 октября и считается “мужским днем”.
6 декабря женщины, которые являются военнослужащими, также принимают поздравления.
О том, какие государственные праздники в 2020 году еще ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.