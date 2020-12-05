Погода на 5 декабря 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 5 декабря в Украине будет облачной с прояснениями, но без осадков.

Жителям северных, центральных областей и Карпат следует быть осторожными на дорогах из-за гололеда.

Туман ожидается ночью и утром в западных областях.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В западных областях, местами и в южной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных областях, в Одесской области и в Крыму +1°…+6°, днем +4°…+9°, на Закарпатье до +12°, на остальной территории ночью +1°…-4°, в Луганской области до -8°, днем -1°…+4°.

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Погода в воскресенье

Погода 6 декабря будет почти такой же, как в субботу – облачной и без осадков.

Ночью на востоке и северо-востоке мороз усилиться до -12°.