6 декабря украинцы отмечают День Вооруженных сил.

Праздник учрежден в день принятия Закона О Вооруженных силах Украины в 1991 году и с тех пор отмечается ежегодно.

Сегодня поздравления принимают военнослужащие Сухопутных, Воздушных и Военно-морских сил – женщины и мужчины.

Не забудьте поздравить родных и близких с Днем Вооруженных сил особенно в этот период, когда армия противостоит российской агрессии на Донбассе.

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Вы тот герой, на которого я равняюсь. Спасибо за вашу готовность служить. Наша страна и весь остальной мир нуждаются в таких людях, как вы. С Днем Вооруженных Сил Украины!

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Если бы не такие военнослужащие, как вы, у нас не было бы тех свобод, которые есть в нашей стране. То, что вы делаете для народа нашей страны — это большая жертва. С Днем Вооруженных Сил Украины!

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Спасибо тебе, украинский воин, за неукротимую отвагу и патриотизм. Мы спим спокойно, зная, что украинская армия всегда на страже нашей свободы и независимости. С Днем Вооруженных Сил Украины!

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Прямо сейчас я молюсь, чтобы у вас были силы, терпение и мир в душе. Вы делаете правое дело, защищая Родину. С Днем Вооруженных Сил Украины!

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Я не могу дождаться, чтобы крепко тебя обнять. Я скучаю по тебе, воин, пока ты защищаешь мой покой. С Днем Вооруженных Сил Украины!

О том, какие государственные праздники в 2020 году еще ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.