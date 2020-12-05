Будапештский меморандум остается политико-правовой основой обеспечения безопасности Украины со стороны США, Великобритании, Франции и Китая.

Соответствующее заявление к 26-й годовщине подписания меморандума опубликовали на сайте МИД Украины.

Ценя позиции стран касательно территориальной целостности Украины, официальный Киев призывает к усилению давления на Российскую Федерацию.

Отмечается, что страна-агрессор целенаправленно милитаризирует оккупированный Крым, а также остается неизменным спонсором и пособником сепаратистов так называемых ЛНР и ДНР.

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МИД Украины также напомнило, что меморандум, подписанный в Будапеште, декларировал обязательства США, Великобритании и РФ уважать суверенитет Украины.

Тогда же аналогичные гарантии были предоставлены Францией и КНР.

Будапештский меморандум

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года.

Украина бесплатно отказалась от собственного ядерного арсенала (который по состоянию на 1990-е годы был третьим по мощности в мире) и всех средств его разработки и производства.

В частности, это 176 межконтинентальных баллистических ракет, более 2 тыс. боезарядов стратегического оружия, более 40 тяжелых бомбардировщиков, оборудованных ядерным оружием.

Кроме того, Украина владела около 80 т оружейного плутония и около 100 т высокообогащенного урана.

Тогда эксперты оценивали украинский ядерный потенциал в приблизительно $40-50 млрд.

В обмен на отказ от статуса ядерной державы подписанты меморандума — США, Великобритания и РФ — обязывались уважать и защищать территориальную целостность и независимость Украины.