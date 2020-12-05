Счастливый дом, который стал борделем: рецензия на спектакль Имитация по роману Франко

В киевском Театре на Подоле состоялась премьера спектакля Имитация по роману Ивана Франко Для домашнего очага. Постановку осуществил режиссер Игорь Матиев, он же является автором инсценировки произведения.

В основе романа легли реальные события, произошедшие во Львове в 1883-1892 годах — громкий судебный процесс по делу торговли людьми. В частности, в 1883 году был такой процесс над госпожой Вайс, которая привлекала молодых девушек в свой публичный дом, который находился во Львове. Бордель работал в течение двенадцати лет при содействии местных аристократов.

По сюжету романа госпожа Анеля Ангарович, жена капитана, ждет своего мужа, который пять лет служил в Боснии. До приезда мужа ее посещает приятельница Юлия Шаблинская. Последнюю беспокоит письмо от господина Штернберга. Из их разговора становится понятно, что они имели какое-то общее дело. Их разговор прерывает приезд мужа Анели Антона Ангаровича.

Анеля обманывает мужа заявляя, что проблему безденежья в семье помог решить ее богатый дедушка, который ранее открестился от нее после того, как она вышла замуж за Ангаровича. Но встреча со своим давним другом со службы Редлихом, который намекнул на недобросовестные заработки жены, заставляет Ангаровича подвергнуться сомнениям относительно честности своей жены. Все же он вызывает своего друга на дуэль.

Итак, какой же вышла постановка Театра на Подоле? Она играет не на основной сцене, а в Зале Игоря Славинского — соседнем помещении театра. Сцена оформлена четырьмя арками и черными вуалями, которые актеры срывают во время своей игры, когда раскрываются новые подробности сюжета.

Это вызывает чувство студенческого спектакля по режиссерской методичке: четыре выхода на сцену через арки и задняя кулиса для перехода актеров. В идеале, каждая такая арка имеет целью конкретное назначение, но во время представления они путаются. Иногда это ставит зрителя в ступор: Откуда герой попал в условную комнату, если остальные входят через другую арку. К концу спектакля так и не понятно, это такой режиссерский замысел или банальная неосторожность при построении мизансцен.

Что касается темпо-ритма спектакля, то он проседает почти всю первую половину спектакля. Уже через несколько минут наблюдается определенная монотонность, которая навевает сон. В любовной сцене главные актеры действуют вразнобой с музыкальным оформлением: либо это композиция слишком быстрая, или же исполнители за ней не успевают. Ближе к нарастанию кульминации темпо-ритм выравнивается и актеры играют в такт с предложенными обстоятельствами.

Крайне хороший прием режиссер использовал во время диалога Анели со своим мужем, когда героиня в предвкушении раскрытия просит уйти от этого “домашнего очага”. Актриса, сыгравшая Анелю, расстилает на столе зеленый полотно и по очереди достает кукольные домики — свою мечту об идеальной жизни в миниатюре.

Здесь еще и прослеживается противопоставление другой героине Юлии Шаблинской, потому Анеля несмотря на то, что “поставляла” новых девушек в бордель, делала это во благо своих детей. А героиня Шаблинская называет себя вдовой, хотя на самом деле таковой не является.

Ты не моя женщина, ты ничтожество, уничтожившее мою жизнь

Можно сказать, что монолог главной героини Анели в исполнении Екатерины Шенефельд в кульминации спасает общее впечатление от спектакля. Наконец перед зрителями предстает та самая гордая и высокомерная Анеля из романа Ивана Франко.

Когда ее муж обвиняет ее в том, что она разрушила его жизнь, Анеля с растрепанными волосами парирует его и обращается к зрителю в зале. Она намекает, что каждый из героев, который ее обвиняет, в том числе и ее любящий муж, бывали в борделях, где пользовались услугами девушек. Она кричит: Вы фарисеи, лжецы, лицемеры! В этот момент возникает ощущение мурашек по коже на руках. Наконец вся эта почти 1,5 часовая монотонность была уничтожена вдребезги.

А действительно, вот ради чего ставился этот спектакль, вот какова его задумка! Люди часто совершают определенные поступки, но осуждают других за такие же. Их двуличность, маски, которые они надевают, может иногда стоить чьей-то жизни.

Но одной актуальностью и прекрасным кульминационным монологом сыт не будешь. Во время просмотра хотелось какого-то эксперимента, экспромта, страсти — и это не эротический танец от Екатерины Вайвалы в арке, которая сыграла Шаблинскую. Режиссер спектакля выбрал жанр детектива, но той же интриги, которая присущая детективным историям, не хватало. Жанрово спектакль тянет больше к психологической драме.

Ближайший показ премьерного спектакля Имитация в Театре на Подоле по адресу Андреевский спуск 20 А, Б состоится 6 и дважды 26 декабря. Цена билета: 300 грн.