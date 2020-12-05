В Николаеве остановили работу незаконных игорных заведений

Следователи и участковые Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области по силовой поддержки спецназовцев разоблачили два нелегальных игорных заведения, работавших в Николаеве.
Организаторы незаконного бизнеса маскировали заведения под помещения, в которых никто не ведет хозяйственную деятельность.
На фасаде помещений не было вывесок и графика работы. Вход в учреждения был оснащен видеонаблюдением и дистанционным открытием.
Сотрудники Центрального отдела полиции обнаружили и изъяли в игорных заведениях 23 единицы компьютерного оборудования, черновые записи и около 33 тыс. грн.
На месте находились администраторы заведения и клиенты клубов. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, организовавших незаконный бизнес.
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Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины Занятие игорным бизнесом.
Полиция открыла уголовное дело за стрельбу возле агитационной палатки
На Черниговщине Национальная полиция открыла уголовное дело по факту стрельбы вблизи агитационной палатки.
В центре Бобровицы неизвестные лица повредили агитационную палатку политической партии, чьи убеждения они не поддерживают. Впоследствии конфликт перерос в драку с применением оружия травматического действия.