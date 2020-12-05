В ответ огонь не открывали: на Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе за прошедшие сутки в результате обстрела боевиков был ранен украинский военнослужащий.

Сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня.

Раненый боец ​​получил необходимую медицинскую помощь: сейчас он находится в госпитале, его жизни ничего не угрожает.

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В районе Луганского его ранила пуля вражеского снайпера.

Также для обстрела украинских позиций в районе Водяного сепаратисты использовали артиллерийские системы 122-го калибра и минометы 120-го калибра.

В штабе ООС заверили, что обстрелы не представляли никаких угроз жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

Срыв новогоднего обмена пленными

Новогодний обмен пленными между Украиной и “ЛДНР” в конце года может не состояться.

Представители делегаций РФ и самопровозглашенных республик объяснили это тем, что Украина “продолжает нарушать Минские договоренности”.

Украина предлагала организовать обмен удерживаемыми лицами 24 декабря.

Источник: ООС