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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине более 800 тыс. случаев коронавируса, 13 825 за сутки

По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине зафиксировали более 800 тыс. случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 13 825 инфицированных Covid-19. Всего за сутки было проведено 67 533 тестирования.

В Украине зафиксировали 13 421 смерть вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 226.

За время пандемии 412 533 ​​пациента выздоровели, из которых 14 724 — за последние сутки.

Читайте: Украина в десятке стран Европы по уровню заражения: коронавирус в мире 5 декабря

Таким образом, количество пациентов, поборовших коронавирус за минувшие сутки превысило количество новых случаев почти на 1 тыс.

Коронавирус в регионах:

  • Киев — 78291 случай;
  • Винницкая область — 18 476 случаев;
  • Волынская область — 25 793 случая;
  • Днепропетровская область — 43282 случаи;
  • Донецкая область — 25 113 случаев;
  • Житомирская область — 31 539 случаев;
  • Закарпатская область — 24 330 случаев;
  • Запорожская область — 35 722 случая;
  • Ивано-Франковская область — 39 058 случаев;
  • Киевская область — 42 410 случаев;
  • Кировоградская область — 6071 случай;
  • Луганская область — 6910 случаев;
  • Львовская область — 49 380 случаев;
  • Николаевская область — 20734 случаи;
  • Одесская область — 50 146 случаев;
  • Полтавская область — 24 937 случаев;
  • Ровенская область — 33 192 случая;
  • Сумская область — 32 684 случая;
  • Тернопольская область — 29 366 случаев;
  • Харьковская область — 58 622 случая;
  • Херсонская область — 11 731 случай;
  • Хмельницкая область — 31 856 случаев;
  • Черкасская область — 26 232 случая;
  • Черновицкая область — 34924 случаи;
  • Черниговская область — 20 917 случаев.

Коронавирус в Украине 5 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

Вероятность локдауна в Украине — прогноз Минздрава

В пятницу, 4 декабря, глава Минздрава Максим Степанов предложил ввести локдаун в Украине в начале января продолжительностью три недели.

По словам министра, жесткий карантин в декабре не является целесообразным.

Степанов отметил, что прирост заболеваемости коронавирусом в Украине удалось стабилизировать, а резких скачков в статистике пока не наблюдается.

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