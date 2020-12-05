Коронавирус в Украине 5 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине зафиксировали более 800 тыс. случаев коронавируса.
За последние сутки обнаружили еще 13 825 инфицированных Covid-19. Всего за сутки было проведено 67 533 тестирования.
В Украине зафиксировали 13 421 смерть вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 226.
За время пандемии 412 533 пациента выздоровели, из которых 14 724 — за последние сутки.
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Таким образом, количество пациентов, поборовших коронавирус за минувшие сутки превысило количество новых случаев почти на 1 тыс.
Коронавирус в регионах:
- Киев — 78291 случай;
- Винницкая область — 18 476 случаев;
- Волынская область — 25 793 случая;
- Днепропетровская область — 43282 случаи;
- Донецкая область — 25 113 случаев;
- Житомирская область — 31 539 случаев;
- Закарпатская область — 24 330 случаев;
- Запорожская область — 35 722 случая;
- Ивано-Франковская область — 39 058 случаев;
- Киевская область — 42 410 случаев;
- Кировоградская область — 6071 случай;
- Луганская область — 6910 случаев;
- Львовская область — 49 380 случаев;
- Николаевская область — 20734 случаи;
- Одесская область — 50 146 случаев;
- Полтавская область — 24 937 случаев;
- Ровенская область — 33 192 случая;
- Сумская область — 32 684 случая;
- Тернопольская область — 29 366 случаев;
- Харьковская область — 58 622 случая;
- Херсонская область — 11 731 случай;
- Хмельницкая область — 31 856 случаев;
- Черкасская область — 26 232 случая;
- Черновицкая область — 34924 случаи;
- Черниговская область — 20 917 случаев.
Вероятность локдауна в Украине — прогноз Минздрава
В пятницу, 4 декабря, глава Минздрава Максим Степанов предложил ввести локдаун в Украине в начале января продолжительностью три недели.
По словам министра, жесткий карантин в декабре не является целесообразным.
Степанов отметил, что прирост заболеваемости коронавирусом в Украине удалось стабилизировать, а резких скачков в статистике пока не наблюдается.