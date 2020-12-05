Коронавирус в Украине 5 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине зафиксировали более 800 тыс. случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 13 825 инфицированных Covid-19. Всего за сутки было проведено 67 533 тестирования.

В Украине зафиксировали 13 421 смерть вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 226.

За время пандемии 412 533 ​​пациента выздоровели, из которых 14 724 — за последние сутки.

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Таким образом, количество пациентов, поборовших коронавирус за минувшие сутки превысило количество новых случаев почти на 1 тыс.

Коронавирус в регионах:

Киев — 78291 случай;

Винницкая область — 18 476 случаев;

Волынская область — 25 793 случая;

Днепропетровская область — 43282 случаи;

Донецкая область — 25 113 случаев;

Житомирская область — 31 539 случаев;

Закарпатская область — 24 330 случаев;

Запорожская область — 35 722 случая;

Ивано-Франковская область — 39 058 случаев;

Киевская область — 42 410 случаев;

Кировоградская область — 6071 случай;

Луганская область — 6910 случаев;

Львовская область — 49 380 случаев;

Николаевская область — 20734 случаи;

Одесская область — 50 146 случаев;

Полтавская область — 24 937 случаев;

Ровенская область — 33 192 случая;

Сумская область — 32 684 случая;

Тернопольская область — 29 366 случаев;

Харьковская область — 58 622 случая;

Херсонская область — 11 731 случай;

Хмельницкая область — 31 856 случаев;

Черкасская область — 26 232 случая;

Черновицкая область — 34924 случаи;

Черниговская область — 20 917 случаев.

Вероятность локдауна в Украине — прогноз Минздрава

В пятницу, 4 декабря, глава Минздрава Максим Степанов предложил ввести локдаун в Украине в начале января продолжительностью три недели.

По словам министра, жесткий карантин в декабре не является целесообразным.

Степанов отметил, что прирост заболеваемости коронавирусом в Украине удалось стабилизировать, а резких скачков в статистике пока не наблюдается.