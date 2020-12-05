Коронавирус ежедневно поражает здоровье людей. Из-за этого многие страны вводят противоэпидемические запреты с целью ограничить распространение болезни. Самое главное среди новостей о коронавирус по 5 декабря — читайте в материале Фактов ICTV.

Ситуация с коронавирусом в Украине

5 декабря коронавирус в Украине обнаружили у 13 825 человек, общее количество составляет более 800 тыс. случаев Covid-19. С сегодняшнего дня карантин выходного дня отменен, однако остаются ограничения оранжевой зоны.

По последним данным, Кабинет министров планирует ввести полный локдаун в начале января, однако окончательно еще не известно. Перечень ограничительных мер, которые будут действовать в Украине в ближайшее время, объявят 9 декабря 2020 года.

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал Минздрав и парламентариев ввести ответственность за контрабанду, производство и продажа фальсифицированных вакцин от коронавируса.

В Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность за незаконное распространение сильнодействующих лекарственных препаратов, однако вакцина от коронавируса к ним не относится.

Официально зарегистрировать вакцину можно только с переквалификацией Всемирной организации здравоохранения. Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Первоначально будут вакцинировать людей, которые попадают в группу риска. Министр здравоохранения Максим Степанов уже подписал документы для получения Украиной вакцины от Covax.

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Ситуация с коронавирусом в мире

По состоянию на 5 декабря больше всего случаев Covid-19 обнаружено в США — более 14 млн человек. В Индии зафиксировано более 9,6 млн заболеваний, а в Бразилии — 6,5 млн.

В Чехии создали бумагу, которая уничтожает вирусы и бактерии. Разработчики уверяют, что благодаря специальной технологии она может противодействовать Covid-19 за 30 мин, а другим вирусам чуть ли не за минуту.

В Англии врачи общей практики начнут вакцинировать людей до 14 декабря.

Верховный суд Германии оставил в силе запрет на акции протеста в городе Бремен, которая была запланирована противниками мероприятий на сдерживание распространения коронавируса.

Россия заявила о начале масштабной вакцинации населения Спутником V. В Москве она началась 5 декабря, в других регионах — на следующей неделе. Первыми будут вакцинировать врачей, учителей и социальных работников. За первые пять часов записались пять тысяч желающих.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.