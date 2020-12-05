Выборы ректора КНУ имени Тараса Шевченко: Бугров заявил о победе

Владимир Бугров набрал 47,59% голосов во втором туре выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

За нынешнего проректора по научно-педагогической работе отдали свои голоса 1 839 избирателей.

За его соперника — директора Института геологии Сергея Выжву — проголосовали 450 избирателей (11,65%).

В общем отдать свой голос за ректора пришли 2 432 человека (62,94% избирателей).

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Избирательный процесс может начаться сначала

Согласно постановлению правительства и уставу КНУ имени Тараса Шевченко, во втором туре выборов побеждает кандидат, набирающий не менее 50% голосов от общего числа избирателей, независимо от явки де-факто.

Со своей стороны Владимир Бугров написал в Facebook, что подал заявление в Центральную избирательную комиссию КНУ о признании результатов выборов по избранию на должность ректора соответствующими требованиям постановления правительства и устава КНУ.

— Где говорится следующее: победителем второго тура считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании (что составляет в нашем случае 75.6%), — заявил Бугров.

Источник: КНУ имени Тараса Шевченко