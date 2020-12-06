В Киеве по состоянию на 6 декабря зафиксировали 1 518 новых случаев коронавируса.

В целом в столице заболели уже 79 809 человек.

За прошедшие сутки заболели:

874 женщины в возрасте от 19 до 100 лет

566 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

44 девочки от 7 до 17 лет;

57 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

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В частности заболели 57 медиков. В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 425 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском — 283, Дарницком — 253 и Деснянском районе — 239 случаев.

Выздоровели 80 человек. Всего коронавирус преодолели 25 082 жителя Киева.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: