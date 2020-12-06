В Киеве по состоянию на 6 декабря зафиксировали 1 518 новых случаев коронавируса.
В целом в столице заболели уже 79 809 человек.
За прошедшие сутки заболели:
- 874 женщины в возрасте от 19 до 100 лет
- 566 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 44 девочки от 7 до 17 лет;
- 57 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.
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В частности заболели 57 медиков. В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 425 киевлян.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском — 283, Дарницком — 253 и Деснянском районе — 239 случаев.
Выздоровели 80 человек. Всего коронавирус преодолели 25 082 жителя Киева.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.