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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Новогодний фейерверк раньше срока: в России загорелся павильон с пиротехникой

В российском Ростове-на-Дону на рынке Классик произошел пожар на площади 4 тыс. кв.м.

Огонь добрался также до торгового павильона с пиротехникой.

На видео, которое сняли работники МЧС, видно, что вспышки от феерверков разлетаются в разные стороны.

— Новогодний фейерверк пришел в Ростов-на-Дону на три недели раньше срока, — написал российский журналист Дмитрий Смирнов и добавил видео с места происшествия.

Для тушения пожара на рынке привлечены почти 200 человек и около 70 единиц техники.

О пострадавших не сообщается.

Читайте: Чуть не снесло Деда Мороза: в России во время пурги открыли елку

В центре Москвы загорелась больница

3 декабря в российской столице Москве загорелся один из корпусов Московского международного онкологического центра.

В результате пожара на третьем этаже больницы погибли два человека.

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