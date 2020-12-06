Новогодний фейерверк раньше срока: в России загорелся павильон с пиротехникой

В российском Ростове-на-Дону на рынке Классик произошел пожар на площади 4 тыс. кв.м.

Огонь добрался также до торгового павильона с пиротехникой.

На видео, которое сняли работники МЧС, видно, что вспышки от феерверков разлетаются в разные стороны.

— Новогодний фейерверк пришел в Ростов-на-Дону на три недели раньше срока, — написал российский журналист Дмитрий Смирнов и добавил видео с места происшествия.

Для тушения пожара на рынке привлечены почти 200 человек и около 70 единиц техники.

О пострадавших не сообщается.

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Новогодний фейерверк пришел в Ростов-на-Дону на три недели раньше срока: Во время пожара на рынке «Классик» огонь добрался до павильона с пиротехникой pic.twitter.com/KaIA0FbNA6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 6, 2020

В центре Москвы загорелась больница

3 декабря в российской столице Москве загорелся один из корпусов Московского международного онкологического центра.

В результате пожара на третьем этаже больницы погибли два человека.