Российского рок-музыканта Петра Мамонова не пустили в Украину

Украинские пограничники 5 декабря остановили в аэропорту Борисполь двух граждан РФ, летевших из Турции. Причина — посещение оккупированного Крыма.
Один из них — известный российский рок-музыкант, участник группы Звуки Му, актер и радиоведущий Петр Мамонов. Ему на три года запрещен въезд в Украину.
— Он вместе с гражданкой РФ направлялся в Украину якобы в личных целях, — говорится в сообщении.
Читайте: Нужно уважать закон! Украина не пустила венгерского чиновника в страну
Обоим отказали в пересечении границы Украины и отправили обратным авиарейсом.
Неделю назад украинские пограничники остановили на Виннитчине 39-летнюю ведущую новостей на телеканале РБК, которая следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию.
В 2018 году она незаконно посещала оккупированный Крым, то есть с территории РФ.