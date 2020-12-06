Российского рок-музыканта Петра Мамонова не пустили в Украину

Украинские пограничники 5 декабря остановили в аэропорту Борисполь двух граждан РФ, летевших из Турции. Причина — посещение оккупированного Крыма.

Один из них — известный российский рок-музыкант, участник группы Звуки Му, актер и радиоведущий Петр Мамонов. Ему на три года запрещен въезд в Украину.

— Он вместе с гражданкой РФ направлялся в Украину якобы в личных целях, — говорится в сообщении.

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Обоим отказали в пересечении границы Украины и отправили обратным авиарейсом.

Неделю назад украинские пограничники остановили на Виннитчине 39-летнюю ведущую новостей на телеканале РБК, которая следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию.

В 2018 году она незаконно посещала оккупированный Крым, то есть с территории РФ.