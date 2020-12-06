С учетом динамики заболеваемости коронавирусом в Украине, вероятно, в январе 2021 года придется вводить более жесткий карантин. Среди возможных запретов, которые обсуждаются правительством с представителями местной власти, — ТРЦ, ночные клубы, праздничные ярмарки, хостелы, кинотеатры и музеи.

Об этом сообщил в соцсети премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Сейчас мы совместно с местными властями работаем над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение, — рассказал глава правительства.

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Шмыгаль также обнародовал перечень ограничений, которые поддерживают в регионах:

праздничные концерты, дискотеки, ночные клубы, массовые мероприятия в помещениях, хостелы, ТРЦ (100%);

музеи, кинотеатры и театры, заведения общественного питания с организацией досуга (95%);

праздничные ярмарки, спортзалы и фитнес-центры (90%).

Однако, по его словам, в регионах поддерживают частичное ограничение работы общественного транспорта (только сидячие места), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

Шмыгаль пообещал полный перечень ограничений представить на заседании правительства 9 декабря.

Локдаун в Украине

Во время локдауна в Украине, который планируют ввести в начале января, возможно, разрешат работать горнолыжным курортам, отелям и церквям, заявил на днях главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, курортам могут разрешить работать, чтобы у людей была возможность уехать из больших городов.

Источник: Денис Шмигаль