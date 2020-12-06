За сутки в Украине зафиксировано 11 590 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 6 048 человек.

От осложнений коронавирусной болезни умерли 167 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, Covid-19 заболели 627 детей и 493 медработника.

За прошедшие сутки госпитализировано 1 127 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 813 306 человек, 13 588 — умерли от Covid-19, выздоровели – 418 581 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

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Статистика коронавируса за прошедшие сутки

Днем ранее, 5 декабря, в Украине было зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания; 4 декабря сообщалось о 15 131 заболевшем коронавирусом; 3 декабря в Украине было 14 496 новых случаев инфицирования, 2 декабря было 13 141 новый случай.