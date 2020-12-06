В Кривом Роге во время второго тура выборов мэра на одном из избирательных участков пожилая женщина пыталась проголосовать по советскому паспорту.

Более того, женщина уверяла, что на всех предыдущих выборах она голосовала именно по этому паспорту.

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Инцидент произошел на избирательном участке №121674.

Избирательная комиссия отказались выдавать женщине бюллетень.







Выборы мэра в Кривом Роге: женщина пыталась проголосовать по паспорту СССР / 2 фотографии

Местные выборы в Кривом Роге 25 октября

По итогам голосования 25 октября в Кривом Роге наибольшее количество голосов получил действующий мэр Юрий Вилкул — 44,96%. Однако он отказался от участия во втором туре из-за проблем со здоровьем.

Поэтому в бюллетень включен Константин Павлов, занявший третье место с 9,15% голосов избирателей.

17 ноября Криворожская городская ТИК приняла решение провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря.