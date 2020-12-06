Зеленский отчитался, сколько украинских военных получили жилье в 2020

Обеспечение украинских военных жильем остается неизменным приоритетом государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что ко Дню Вооруженных сил Украины военнослужащие получат около 300 квартир.

В общем за 2020 год вопрос собственного жилья решен полностью для 600 военных, отметил глава государства.

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Модульный городок Новоалексеевка

Во время торжеств ко Дню ВСУ Зеленскому сообщили, что современную полевую базу модульного типа Новоалексеевка в Херсонской области уже сдали в эксплуатацию.

Вчера, 5 декабря, первые подразделения заехали в новый современный модульный городок, который начали строить в сентябре, сообщил генеральный директор ГК Укроборонпром Юрий Гусев.

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Расходы на армию в 2021

Зеленский заявил, что экономический кризис не повлияет на финансирование армии в 2021 году.

На нужды армии в следующем году поступят самолеты, вертолеты, беспилотники, корабли, катера и много другой техники, пообещал президент.