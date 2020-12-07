Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что до 30% случаев заражения коронавирусом происходят в общественном транспорте из-за несоблюдения карантина.

— Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта 2020 года, 20-30% инфицирований происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры, — объяснил Рубан.

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Ранее глава Госпотребслужбы Киева подчеркнул, что в столице не наблюдается снижения уровня госпитализации пациентов с коронавирусом. Карантин выходного дня не дал желаемого эффекта.

Олег Рубан считает единственным вариантом сдерживания ситуации введение локдауна.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 декабря в Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавируса.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 821 947. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника. Полностью преодолели болезнь 423 704 украинца, за сутки их количество увеличилось еще на 5 123. Госпитализировали за сутки еще 1 037 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 733 больных, в сутки зафиксировали 145 новых летальных случаев.