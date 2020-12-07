Андрей Антоненко — один из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — останется под стражей до 19 декабря.

Апелляционный суд Киева отказал его защите в изменении меры пресечения — с ареста на взятие на поруки 20 человек.

10 декабря декабря состоится очередное заседание Шевченковского райсуда Киева относительно избрания меры пресечения Антоненко.

Этот же суд 21 октября обвиняемым по делу об убийстве Павла Шеремета — Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь -продлил меры еще на два месяца.

Правда, среди них только Антоненко находится под стражей еще 60 дней — до 19 декабря 2020 года.

Юлия Кузьменко будет оставаться под домашним арестом, а Яна Дугар — на личных обязательствах.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля.