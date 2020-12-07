Конституционный кризис, вызванный решением судей КСУ по антикоррупционным органам Украины, представляет угрозу процессу европейской интеграции страны. Но безвиз принадлежит украинцам, а не судьям.
Об этом в эфире Свободы слова на ICTV заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
— Безвиз принадлежит гражданам Украины, а не 15 судьям, которые выносили решение Конституционного суда, которое создало конституционный кризис.
Кризис — это та страница в нашем безвизовом диалоге, которая уже запечатлена, зафиксирована и точно несет угрозу всем другим реформам, которые касаются европейской и евроатлантической интеграции, — отметила Ольга Стефанишина.
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В то же время Украине нужно выходить из этого кризиса комплексно.
— Рада приняла закон, который менее амбициозным, чем законопроект президента, но это часть плана. Далее должен быть закон о восстановлении полномочий НАПК, обеспечение деятельности директора НАБУ. Ожидаем 11 декабря выводов Венецианской комиссии, которые заложат основу дальнейших реформ.
Успешные и решительные шаги, которые демонстрируют президент, правительство и парламент, и являются залогом того, что безвиз и в дальнейшем будет частью нашей победы и успеха, — подвела итог Ольга Стефанишина.
Решение КСУ и безвиз
27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 366-1 УК, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации. Это повлияло на работу антикоррупционных органов в Украине и спровоцировало конституционный кризис.
Западные партнеры негативно восприняли такие изменения, из-за чего существовала угроза безвизу.
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