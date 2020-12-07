Конституционный кризис, вызванный решением судей КСУ по антикоррупционным органам Украины, представляет угрозу процессу европейской интеграции страны. Но безвиз принадлежит украинцам, а не судьям.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

— Безвиз принадлежит гражданам Украины, а не 15 судьям, которые выносили решение Конституционного суда, которое создало конституционный кризис. Кризис — это та страница в нашем безвизовом диалоге, которая уже запечатлена, зафиксирована и точно несет угрозу всем другим реформам, которые касаются европейской и евроатлантической интеграции, — отметила Ольга Стефанишина.

Читайте: Безвизу и сотрудничеству с МВФ ничего не угрожает, кто бы что ни говорил — Зеленский

В то же время Украине нужно выходить из этого кризиса комплексно.

— Рада приняла закон, который менее амбициозным, чем законопроект президента, но это часть плана. Далее должен быть закон о восстановлении полномочий НАПК, обеспечение деятельности директора НАБУ. Ожидаем 11 декабря выводов Венецианской комиссии, которые заложат основу дальнейших реформ. Успешные и решительные шаги, которые демонстрируют президент, правительство и парламент, и являются залогом того, что безвиз и в дальнейшем будет частью нашей победы и успеха, — подвела итог Ольга Стефанишина.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Решение КСУ и безвиз

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 366-1 УК, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации. Это повлияло на работу антикоррупционных органов в Украине и спровоцировало конституционный кризис.

Западные партнеры негативно восприняли такие изменения, из-за чего существовала угроза безвизу.

Подробнее об угрозе безвизу из-за решения КСУ читайте на Фактах ICTV.