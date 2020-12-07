Почему в Украине возможны проблемы с доставкой вакцины от Covid-19 в регионы

Украина может получить первую партию вакцины в середине или в конце января 2021 года, но могут возникнуть проблемы с ее доставкой в ​​регионы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

По его словам, первая партия вакцин будет составлять 3-5% от общего количества, которое должна получить страна.

— Сейчас производители вакцинах работают на трех холодовых режимах: -60-80°C, -20-40°C и +2-8°C. Если у нас будет вакцина для хранения за +2-8°C, то мы можем спустить ее до уровня района. Если же -20-40°C, то до уровня области, — отметил глава ЦОС.

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Также Игорь Кузин сообщил, что в случае получения Украиной вакцины, которая будет храниться при температуре -60°С, ее можно будет хранить только на национальном уровне, где есть оборудование, и потом маленькими партиями доставлять в регионы и сразу возвращаться за другими.

Оптимальный для Украины вариант — вакцина для хранения в +2-8°C, поскольку страна имеет достаточное количество оборудования.

Вакцина от коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Страна будет закупать только те вакцины, которые прошли три стадии испытаний и рекомендованные ВОЗ. В бюджете на 2021 год надо заложить 15,1 млрд грн на вакцинацию от коронавируса.