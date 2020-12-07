Государственная служба статистики Украины запустила новое мобильное приложение Статистика в смартфоне. Сейчас приложение работает для операционной системы Android 4.1, а также более новых версий и бесплатно доступно для загрузки на Google Play.

В приложении можно получить:

доступ к актуальной официальной государственной статистической информации;

группировку наборов данных по темам (отраслям статистики);

визуализацию в виде графиков и гистограмм по выбранным параметрам (показатели, классификации, территория и период);

сохранение выбранной статистической информации к разделу Мои наборы для быстрого доступа в будущем;

распространение скриншотов с визуализированной официальной государственной статистической информацией через мессенджеры и социальные сети.

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Приложение двуязычное (украинская и английская версии), имеет удобный интерфейс и позволяет оперативно получать официальную государственную статистическую информацию из наборов данных Госстата, размещенных на Едином государственном веб-портале открытых данных data.gov.ua (сейчас доступна информация с 2015 года).

Официальная государственная статистическая информация сгруппирована по темам (отраслями статистики) – ВВП, населения, рынок труда, цены, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля и другие, которые отражаются в главном меню.

Приложение Дія в действии

В феврале 2020 году в Украине запустили мобильное приложение и портал Дія.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, сегодня приложением Дія пользуются 5 млн людей, интернет-порталом Дія – 2 млн. На смартфон Дія можно бесплатно загрузить в магазинах App Store и Play Market, некоторое время она даже лидировала в Украине среди приложений по темпам скачиваний, обойдя таких цифровых монстров, как Instagram, Facebook, Telegram и TikTok.

Источник: Олег Немчинов