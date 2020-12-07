Курс валют НБУ на 7 декабря 2020 в Украине

Национальный банк Украины на понедельник, 7 декабря, укрепил курс гривны к доллару на 1 копейку.
Итак, курс на сегодня составляет 28,29 грн/$1.
В то же время украинская валюта подорожала на 2 копейки относительно евро. Этот курс на 2 декабря составляет 34,38 грн/€1.
Российский рубль немного вырос в цене, его курс составляет 0,381 грн.
Курс валют на 7 декабря:
- $1 — 28,2913 грн;
- €1 — 34,3895 грн;
- 1 польский злотый — 7,6858 грн;
- 10 российских рублей — 3,8183 грн.
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Каким будет курс доллара к концу года
Национальный банк Украины имеет резервы, чтобы удерживать курс доллара к концу года и в 2021 году на адекватном уровне.
Об этом заявил экономический эксперт Олег Пендзин и уточнил, что ожидает, что стоимость валюты до 1 января будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/$1.