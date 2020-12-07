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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Віталій Плахта |

Гривна немного укрепилась к доллару и евро: курс валют в Украине 7 декабря

Национальный банк Украины на понедельник, 7 декабря, укрепил курс гривны к доллару на 1 копейку.

Итак, курс на сегодня составляет 28,29 грн/$1.

В то же время украинская валюта подорожала на 2 копейки относительно евро. Этот курс на 2 декабря составляет 34,38 грн/€1.

Российский рубль немного вырос в цене, его курс составляет 0,381 грн.

Курс валют на 7 декабря:

  • $1 — 28,2913 грн;
  • €1 — 34,3895 грн;
  • 1 польский злотый — 7,6858 грн;
  • 10 российских рублей — 3,8183 грн.

Читайте: Украинцы начали делать больше вкладов в долларах — в НБУ назвали причину

Курс валют НБУ на 7 декабря 2020 в Украине

Каким будет курс доллара к концу года

Национальный банк Украины имеет резервы, чтобы удерживать курс доллара к концу года и в 2021 году на адекватном уровне.

Об этом заявил экономический эксперт Олег Пендзин и уточнил, что ожидает, что стоимость валюты до 1 января будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/$1.

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