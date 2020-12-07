Карантин выходного дня способствовал спаду количества случаев коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

– За прошедшую неделю заболели более 89 тыс. жителей Украины. Начиная с конца августа, мы впервые получили уменьшение количества больных по сравнению с прошлой неделей, — отметил Степанов.

По словам министра, если с 23 по 29 ноября болело 96 936 украинцев, то с 30 ноября по 6 декабря – 89 322. То есть почти на 7,5 тыс. меньше.

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Максим Степанов добавил, что за неделю было сделано 279 тыс. тестирований, что является таким же количеством, как и на позапрошлой неделе.

Коронавирус в Украине 7 декабря

7 декабря коронавирус в Украине подтвердили еще у 8641 человека.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 821 947.

В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.