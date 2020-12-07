Когда Киев будет готов начать вакцинацию против коронавируса

Киев начал готовить логистическую базу для приема вакцины от коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

— Некоторые государства — для предотвращения заболевания — вскоре начнут вакцинацию граждан. Как мы знаем, вакцину от коронавируса заказало и правительство Украины. Информации о том, когда она поступит и в каком количестве, мы пока не имеем. Но готовимся к этому. В столице есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику транспортировки и хранения вакцины. А медучреждения — саму процедуру вакцинации, — добавил он.

По словам Виталия Кличко, в столичных медучреждениях первичного звена работают кабинеты прививок — с медперсоналом и оборудованием для хранения вакцины.

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При необходимости город готов приобрести дополнительное оборудование и провести обучение для медработников по вакцинации против коронавируса. Поэтому когда вакцина появится в Украине, столица будет готова сразу начать вакцинацию.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину от коронавируса благодаря тому, что является участником международной программы Covax, и дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к препарату первыми.