Мэр Львова Андрей Садовой заболел коронавирусом. Сегодня утром он получил положительный результат теста.

— Положительный ПЦР — неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы — результат вы уже знаете, — написал мэр.

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Садовой отметил, что температуры у него нет, поэтому работает онлайн, пока врач разрешает.

Местные выборы в Украине

Второй тур выборов городских голов состоялся 22 ноября в 11 городах Украины.

За кресло мэра Львова соревновались два кандидата — Олег Синютка и Андрей Садовой, который в результате переизбрался на эту должность.