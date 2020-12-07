Мэр Львова Андрей Садовой заболел коронавирусом. Сегодня утром он получил положительный результат теста.
— Положительный ПЦР — неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться.
Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы — результат вы уже знаете, — написал мэр.
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Садовой отметил, что температуры у него нет, поэтому работает онлайн, пока врач разрешает.
Местные выборы в Украине
Второй тур выборов городских голов состоялся 22 ноября в 11 городах Украины.
За кресло мэра Львова соревновались два кандидата — Олег Синютка и Андрей Садовой, который в результате переизбрался на эту должность.