Украина дополнительно закупит 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики коронавируса.

Об этом сообщила заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова.

— Мы улучшаем возможности тестирования больных с подозрением на коронавирус в лабораторных центрах всех регионов Украины, — отметила Светлана Шаталова.

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Покупка оборудования проходит в рамках соглашения Минздрава и UNICEF Ukraine.

Тестирование на коронавирус

В Украине готовятся провести массовое тестирование граждан страны на коронавирус.

Такие планы озвучили в Кабмине в начале декабря. Сейчас над проектом работают в правительстве.

Первоначально людей собираются тестировать в столице, Киевской области, областных центрах и в городах с населением более 100 тыс. Подробнее о тестировании на коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.