Пик заболеваемости Covid-19 наступит в середине января — Кузин

Пик заболеваемости Covid-19 в Украине наступит в середине января и продлится около месяца. Об этом сообщил Игорь Кузин — исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

— По расчетам, спада заболеваемости можно ожидать не раньше конца февраля.

По словам Кузьмина, карантин необходимо вводить до того, как произойдет коллапс. Целесообразно объявить локдаун перед новогодними праздниками, а закончить в середине января.

— Международные исследования показывают, что усиливать карантин необходимо минимум на три недели. Так можно будет получать минус 80% заражений ежедневно.

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Треть больных коронавирусом заразились в транспорте

30% заражений Covid-19 в Украине происходят в общественном транспорте. Причина — несоблюдение правил безопасности. Об этом сообщил глава Держпродспоживслужбы Олег Рубан.

По его словам, работу общественного транспорта необходимо ограничивать.