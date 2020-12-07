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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Протесты ФЛП против кассовых аппаратов: Гройсман призвал правительство к дискуссии

Премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Владимир Гройсман призвал Кабмин провести дискуссию и найти общее решение с предпринимателями, которые выходят на протесты против фискализации и введения регистраторов расчетных операций.

— Мне интересно, кто формирует эти решения, кто этот профессиональный представитель в правительстве, кто имеет серьезные знания в экономике, финансах. Кто этот автор? Что это за коллективный разум, который подстрекает людей бороться за свое выживание? Если людей не слышно, считаю, это последнее, что может сделать правительство.

Призываю правительство встретиться с предпринимателями, провести дискуссию и найти общий язык, — сказал Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

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Кроме того, он отметил, что вопрос РРО требует эволюционных решений, а не быстрых и радикальных действий. Особенно во время падения притока иностранных инвестиций и объемов капитальных расходов.

По словам политика, сейчас от власти не слышно ни одного шага для создания новых рабочих мест. Реальный сектор загоняют в банкротство. И это только усугубляет проблемы.

1 декабря Верховная Рада приняла закон о ФЛП. Депутаты отстрочили обязательное введение кассовых аппаратов для предпринимателей.

Но уже 4 декабря ФЛП снова вышли на акцию протеста и требовали отменить введение кассовых аппаратов.

Источник: Украина 24

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