Разумков подписал закон об ответственности за ложь в декларации

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лица.

Документ передан на подпись президенту Украины.

Законом внесены изменения, в частности, в Уголовный кодекс Украины, которые восстанавливают уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и устанавливают ответственность за умышленное непредставление декларации.

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Решение КСУ об отмене ответственности

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.

Из-за этого ряд дел, связанных с недостоверной информацией в декларациях, закрыли.

Тогда президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предложил уволить судей, принявших это решение.

Но позже комитет по вопросам правоохранительной деятельности наработал компромиссный вариант, который не предусматривает восстановление уголовной ответственности, но все же предлагает наказывать чиновников другим способом.