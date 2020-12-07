В Украине за прошедшую неделю существенно уменьшилось количество больных коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании 7 декабря.

По словам главы Кабмина, с 30 ноября по 6 декабря было обнаружено 89 322 больных, а на позапрошлой неделе их было 96 936.

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— Заболели на 7,6 тыс. человек меньше. Количество тестирований почти неизменно и колеблется в пределах 280-290 тыс. тестов еженедельно, — сказал Шмыгаль.

Кроме того премьер-министр отметил, что на снижение показателей повлияло введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и ​​транспорте.

Коронавирус в Украине

7 декабря коронавирус в Украине подтвердили еще у 8 641 человека, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 821 947. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.