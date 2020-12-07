Транспорт будет работать со значительными ограничениями в январе 2021, если власти в Украине введут локдаун.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил, что в общественном транспорте можно будет ездить только на сидячих местах.

Также министр отметил, что во время возможного локдауна, границы страны не будут закрывать и ограничивать международное сообщение не планируют. То есть въезд и выезд для граждан Украины будет открытым.

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Немчинов добавил, что несмотря на игнорирование многими людьми масочного режима, жестче ограничивать пассажирские перевозки они не могут.

— От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В данном случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили, то речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями — с использованием исключительно сидячих мест, — рассказал министр.

30% заражений коронавирусом происходит в транспорте

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что до 30% случаев заражения коронавирусом происходят в общественном транспорте из-за несоблюдения карантина.

Он подчеркнул, что в столице не наблюдается снижения уровня госпитализации пациентов с коронавируса. Карантин выходного дня не дал желаемого эффекта.