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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

В США помогут Украине получить вакцину от Covid-19 в кратчайшие сроки

Глава Минздрава Максим Степанов обсудил с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин вопрос поставок вакцины от коронавируса в страну.

Министр обратил внимание на то, что Украину можно рассматривать как потенциального кандидата на получение вещества в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях.

По словам Степанова, Украина имеет договоренности о поставке вакцины, но это не гарантирует получение спасительного вещества в ближайшее время.

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В то же время Кристина Квин отметила, что сделает все возможное, чтобы украинцы получили вещество от Covid-19 в ближайшее время.

Вакцина от коронавируса

Украина не останется без вакцины против коронавируса и не будет находиться в конце очереди при получении вещества.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Для этого, по сего словам, Украина постоянно сотрудничает с западными партнерами.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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