В Запорожье компания подростков пыталась ограбить три магазина. Четыре парня открыли огонь на одной из остановок и хотели покинуть место происшествия на автобусе.

О выстрелах поступило сообщение полиции. Правоохранители прибыли к указанному месту и остановили транспортное средство. У одного из подростков обнаружили оружие — его забрали в участок.

Позже на линию полиции сообщили о том, что неизвестные молодые люди пытались ограбить магазины. Просмотрев видео с камер наблюдения, правоохранители выяснили, что это подростки из той же компании.

Сейчас хулиганы находятся в отделении полиции.

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Задержание сутенера в Запорожье

Правоохранители разоблачили в Запорожье 44-летнего сутенера. Мужчина искал девушек, которые готовы предоставлять интимные услуги.

После этого задержанный занимался их продвижением — расклеивал объявления в саунах и гостиницах, раздавал листовки с их номерами.