В Украине 7 декабря коронавирус подтвердили еще у 8 641 человека, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 821 947. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 423 704 украинца, за сутки их количество увеличилось еще на 5 123. Госпитализировали за сутки еще 1 037 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 733 больных, за сутки зафиксировали 145 новых летальных случаев.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 81 335 случаев;

Винницкая область — 18 714 случаев;

Волынская область — 26 211 случаев;

Днепропетровская область — 45 040 случаев;

Донецкая область — 25 792 случая;

Житомирская область — 32 318 случаев;

Закарпатская область — 24 663 случая;

Запорожская область — 36 937 случаев;

Ивано-Франковская область — 39 438 случаев;

Киевская область — 43 854 случая;

Кировоградская область — 6 360 случаев;

Луганская область — 7 088 случаев;

Львовская область — 50 175 случаев;

Николаевская область — 21 429 случаев;

Одесская область — 51 810 случаев;

Полтавская область — 25 655 случаев;

Ровенская область — 33 714 случаев;

Сумская область — 33 658 случаев;

Тернопольская область — 29 788 случаев;

Харьковская область — 59 393 случая;

Херсонская область — 12 159 случаев;

Хмельницкая область — 32 429 случаев;

Черкасская область — 27 167 случаев;

Черновицкая область — 35 378 случаев;

Черниговская область — 21 442 случая.

Для сравнения, 6 декабря коронавирусом в Украине за сутки заболели 11 590 человек. Общее количество инфицированных составляло 813 306 больных.

От Covid-19 6 декабря умерли 167 человек, выздоровели за сутки 6 048 больных.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.