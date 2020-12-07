В Украине 7 декабря коронавирус подтвердили еще у 8 641 человека, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 821 947. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.
Полностью преодолели болезнь и выздоровели 423 704 украинца, за сутки их количество увеличилось еще на 5 123. Госпитализировали за сутки еще 1 037 пациентов.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 733 больных, за сутки зафиксировали 145 новых летальных случаев.
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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 81 335 случаев;
- Винницкая область — 18 714 случаев;
- Волынская область — 26 211 случаев;
- Днепропетровская область — 45 040 случаев;
- Донецкая область — 25 792 случая;
- Житомирская область — 32 318 случаев;
- Закарпатская область — 24 663 случая;
- Запорожская область — 36 937 случаев;
- Ивано-Франковская область — 39 438 случаев;
- Киевская область — 43 854 случая;
- Кировоградская область — 6 360 случаев;
- Луганская область — 7 088 случаев;
- Львовская область — 50 175 случаев;
- Николаевская область — 21 429 случаев;
- Одесская область — 51 810 случаев;
- Полтавская область — 25 655 случаев;
- Ровенская область — 33 714 случаев;
- Сумская область — 33 658 случаев;
- Тернопольская область — 29 788 случаев;
- Харьковская область — 59 393 случая;
- Херсонская область — 12 159 случаев;
- Хмельницкая область — 32 429 случаев;
- Черкасская область — 27 167 случаев;
- Черновицкая область — 35 378 случаев;
- Черниговская область — 21 442 случая.
Для сравнения, 6 декабря коронавирусом в Украине за сутки заболели 11 590 человек. Общее количество инфицированных составляло 813 306 больных.
От Covid-19 6 декабря умерли 167 человек, выздоровели за сутки 6 048 больных.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.