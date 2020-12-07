Глава Украины Владимир Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время действия карантинных мер в стране.

Теперь наемные работники, которые из-за карантина потеряли часть зарплаты, а также ФЛП, оставшиеся без дохода, получат единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Также изменения предусматривают разовую выплату компаниям для обеспечения зарплаты наемным работникам, чтобы те не потеряли место и доход на время действия ограничительных мер.

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Документы гарантируют единоразовую компенсацию субъектам хозяйствования, чтобы те смогли возместить расходы, выделенные на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Кроме того, нововведения предусматривают ряд налоговых стимулов для граждан и представителей бизнеса, в частности списывается долг налогоплательщикам, если его совокупный размер не превышает 3 060 грн.

Также налогоплательщики I группы освобождаются от уплаты средств за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года.

Поддержка граждан и бизнеса на карантине

Президент Украины инициировал ряд законопроектов, которые должны помочь гражданам и бизнесу пережить возможное усиление карантина в Украине и его последствия: потерю работы, постоянного дохода, убытки от простоя.

Это законы:

О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2 (законопроект №4429);

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2 (законопроект №4430);

О внесении изменений в статью 28 Закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год (законопроект №4431).

Документы были приняты Верховной Радой 4 декабря 2020 года.

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