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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Никаких посадок не будет: как НАПК оценивает закон о лжи в декларациях

Подписание закона о лжи в электронных декларациях ликвидирует возможность НАПК расследовать коррупционные дела.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава НАПК Александр Новиков.

— Если президент подпишет этот закон, никаких посадок не будет. Мы станем органом, который будет расследовать даже не уголовные дела, а лишь уголовные проступки. Вопрос о посадах нужно будет адресовать в Верховную Раду.

Александр Новиков отметил, что частью плана по либерализации визового режима Украины был блок Общественный порядок и безопасность, который предусматривал создание антикорупционного органа и принятия антикорупционного законодательства.

Глава НАПК также подчеркнул, что ассоциация с ЕС предусматривает гармонизацию законодательства в части ответственности за коррупцию.

— Такие страны, как Франция, Польша, Чехия, Литва — в них предусмотрено до восьми лет лишения за ложь в декларации. Мы намного ниже этих стран в рейтинге распространения коррупции, однако никакой серьезной ответственности за это нет.

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