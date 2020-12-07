Никаких посадок не будет: как НАПК оценивает закон о лжи в декларациях

Подписание закона о лжи в электронных декларациях ликвидирует возможность НАПК расследовать коррупционные дела.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава НАПК Александр Новиков.

— Если президент подпишет этот закон, никаких посадок не будет. Мы станем органом, который будет расследовать даже не уголовные дела, а лишь уголовные проступки. Вопрос о посадах нужно будет адресовать в Верховную Раду.

Александр Новиков отметил, что частью плана по либерализации визового режима Украины был блок Общественный порядок и безопасность, который предусматривал создание антикорупционного органа и принятия антикорупционного законодательства.

Глава НАПК также подчеркнул, что ассоциация с ЕС предусматривает гармонизацию законодательства в части ответственности за коррупцию.