Никаких посадок не будет: как НАПК оценивает закон о лжи в декларациях

Подписание закона о лжи в электронных декларациях ликвидирует возможность НАПК расследовать коррупционные дела.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава НАПК Александр Новиков.
— Если президент подпишет этот закон, никаких посадок не будет. Мы станем органом, который будет расследовать даже не уголовные дела, а лишь уголовные проступки. Вопрос о посадах нужно будет адресовать в Верховную Раду.
Александр Новиков отметил, что частью плана по либерализации визового режима Украины был блок Общественный порядок и безопасность, который предусматривал создание антикорупционного органа и принятия антикорупционного законодательства.
Глава НАПК также подчеркнул, что ассоциация с ЕС предусматривает гармонизацию законодательства в части ответственности за коррупцию.
— Такие страны, как Франция, Польша, Чехия, Литва — в них предусмотрено до восьми лет лишения за ложь в декларации. Мы намного ниже этих стран в рейтинге распространения коррупции, однако никакой серьезной ответственности за это нет.