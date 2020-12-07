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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Уменьшили прирост больных Covid-19 — Зеленский о карантине выходного дня

В Украине удалось улучшить ситуацию с коронавирусом благодаря карантину выходного дня.

Об этом во время телефонного разговора с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой 7 декабря заявил лидер Украины Владимир Зеленский.

— Нашей стране удалось уменьшить прирост больных благодаря карантину выходного дня, — пишет пресс-служба Офиса президента.

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В то же время Зеленский поблагодарил коллегу за поддержку в ЕС касательно предоставления вакцины против коронавируса странам, которые являются членами Восточного партнерства.

Карантин в Украине

В ноябре 2020 года в Украине боролись с пандемией коронавируса благодаря введению карантина выходного дня.

Меры предусматривали запрет на работу развлекательных заведений на выходных. Бизнес негативно воспринял эту инициативу, но в Минздраве сообщили об улучшении эпидситуации.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

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