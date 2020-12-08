К середине 2021 года в Украине создадут почти 500 центров предоставления админуслуг

К середине 2021 года в Украине будет создано 489 центров предоставления административных услуг в рамках программы ULEAD с Европой.

Об этом сообщил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

— За пять лет активного внедрения направления по улучшению административных услуг эта программа достигла значительных результатов: 562 общины с общим населением около 9,5 млн человек стали партнерами по созданию центров административных услуг, — сообщил посол.

По его словам, эта программа также поддерживает инфраструктуру, в рамках которой создана система электронного взаимодействия Трембита, которая облегчает предоставление электронных услуг общинам и субъектам хозяйствования.

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Также посол отметил, что ключевые вызовы в сфере улучшения качества услуг — это создание необходимой инфраструктуры в общинах, передача функций по районного уровня общинам.

Кроме того, Матти Маасикас сообщил, что ЕС призывает украинскую власть делать дальнейшие шаги в развитии доступных и качественных услуг в соответствии с европейскими стандартами. А именно принять законопроект №4383, который имеет цель сделать плату за услуги прозрачной и доступной.

Также ЕС призывает правительство Украины поддержать общины путем финансирования создания центров предоставления административных услуг для обеспечения доступа к услугам.

Админуслуги в Украине

Более 130 админуслуг в Украине можно получить онлайн на Едином государственном портале административных услуг. Среди последних — сервис одно касание, что позволяет подать документы для назначения пенсии через интернет.

Также можно онлайн оформить следующие документы: помощь при рождении ребенка, регистрация бизнеса, недвижимости, ФЛП, получение справок и выписок из государственных реестров, уплата судебного сбора.