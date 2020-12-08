Курс валют НБУ на 8 декабря 2020 в Украине

Национальный банк Украины понизил официальный курс доллара и евро к гривне.

На вторник, 8 декабря, НБУ установил курс 28,23 грн/1 $.

Снижение цены на евро, согласно курсу на 8 декабря, зафиксировалось на 34,25 грн/1 €.

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Курс валют в Украине от НБУ на 08.12:

$1 — 28,23 грн;

€1 — 34,25 грн;

1 польский злотый — 7,67 грн;

10 российских рублей — 3,82 грн.

Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью

Национальный банк озвучил причину ослабления украинской валюты к концу 2020 года.

Ключевой остается роль импортеров: специалисты отмечают активизацию спроса на рынке валюты.

В то же время несколько иная ситуация на наличном рынке: в конце года население чаще продает валюту, чем покупает.