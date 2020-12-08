Вакцина против коронавируса Covid-19 может появиться в украинских аптеках не раньше осени 2021 года.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин в эфире одного из телеканалов.

— Надо заметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации, — сказал он.

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График вакцинации

В Минздраве составили графики вакцинации от Covid-19 приоритетных групп населения. Первыми от коронавируса должны вакцинироваться люди, которые входят в группы риска.

Министр отметил, что в группу риска по профессиональному признаку входят педагоги, медицинские работники, сотрудники Национальной полиции.

Также он добавил, что в первую очередь будут вакцинировать людей по возрасту и состоянию здоровья. То есть это люди, которые старше 60 лет и люди, имеющие сопутствующие заболевания.

Источник: Украина 24