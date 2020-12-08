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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Во время локдауна работу метро будут ограничивать в последнюю очередь — Рубан

В случае введения локдауна власти будут ограничивать работу метро в последнюю очередь. Об этом сообщил Олег Рубан — глава Госпродспоживслужбы в эфире Громадського радіо.

Рубан подчеркнул, что прежде всего будут ограничивать работу маршрутных такси, затем обычных такси, а уже после них автобусы, трамваи и троллейбусы. По его словам, в таких видах транспорта наибольший риск заболеть коронавирусом.

Метро закроют в последнюю очередь, ведь там есть эффективная система вентиляции и контроль за соблюдением масочного режима.

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Треть больных коронавирусом заразились в транспорте

На днях Олег Рубан заявил, что треть заражений Covid-19 происходит в общественном транспорте. По его словам, в частности в маршрутных такси не соблюдают правила безопасности.

Председатель Госпродспоживслужбы считает необходимым введение локдауна для уменьшения количества заражений.

Фото: УНИАН

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