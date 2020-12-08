В Ровенской области от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерла 14-летняя девочка.

— От осложнений коронавируса умерла 14-летняя девочка из села Приветное, которая имела несколько тяжелых врожденных патологий, в частности генетическую и сердечную, — сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Елена Гандзюк.

Пациентка поступила в больницу в прошлую субботу в тяжелом состоянии. На следующий день состояние девочки ухудшилось, а ночью она умерла.

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За минувшие сутки на Ровенщине зафиксировали 374 случая Covid-19. Всего в области с начала пандемии подтвердили 34 088 случаев заболевания, 424 человека умерли.

Коронавирус в Украине

За сутки в Украине зафиксировано 10 811 случаев инфицирования Covid-19. Выздоровели от болезни 12 860 человек, умерло 195 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Источник: Ровенская ОГА