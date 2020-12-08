Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: советы врача

По данным Министерства здравоохранения Украины последних лет, сердечно-сосудистые заболевания стабильно занимают лидирующие позиции по распространенности и смертности. Хотя это проблема всего мира, в Украине эти показатели еще более неутешительные.

Сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 67% всех смертей до начала пандемии, в то же время в Германии этот показатель не превышает 40%.

Самыми распространенными являются ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, инсульт, ревматическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и заболевания периферической артерии.

Большинство этих болезней можно предупредить или эффективно пролечить, если вовремя обратиться за помощью. Но улучшения статистики не происходит, поэтому украинцам стоит узнать больше про здоровье сердечно-сосудистой системы, чтобы предупредить заболевания сердца.

Факты ICTV в рамках проекта Фактор риска разбирались, почему в Украине такая печальная статистика, и собрали лучшие советы по сохранению здоровья сердца.

Почему в Украине такая высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний?

В числе объективных причин — распространенность вредных привычек, проблемы с правильным питанием и уровень жизни населения — утверждает кардиохирург и член Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины Михаил Бугаев.

Также здоровье украинцев портит негативное влияние невероятно большой вовлеченности молодежи в виртуальное пространство со значительным снижением физической активности и динамических нагрузок.

Все усилия современной украинской системы здравоохранения направлены, в основном, на борьбу с уже имеющимися заболеваниями. В этом за последние годы, безусловно, есть определенный прогресс. Но, к сожалению, практически исчезла профилактическая служба здравоохранения, что тоже отражается на росте количества сердечно-сосудистых заболеваний, — считает врач.

Все это, вместе с недоверием людей к докторам, приводит к увеличению показателей смертности. Для того, чтобы изменить эту печальную статистику, нужно заботливо относиться к здоровью своего сердца. В этом поможет профилактика, а также определение рисков для каждого отдельного человека.

Кому следует быть особенно внимательным?

Заболевания сердца могут возникнуть в любом возрасте, даже у людей без хронических заболеваний и вредных привычек. Но доктора выделяют и некоторые группы риска:

пожилые люди;

люди с излишком массы тела;

гипертоники;

страдающие сахарным диабетом;

люди с высоким уровнем холестерина в крови;

люди с хроническими неврологическими, сосудистыми и эндокринными заболеваниями.

Также важную роль играют вредные привычки. Например, постоянное употребление алкоголя разрушает ткани сердечной мышцы, а табакокурение в несколько раз увеличивает риск заболеть ишемической болезнью сердца.

Профилактика — лучшая борьба

Предупредить инфаркт намного легче и лучше, чем лечить его последствия. Поэтому независимо от того, находится человек в группе риска или нет, профилактические меры являются обязательными, так как поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы на протяжении всей жизни и способствуют ее правильному развитию.

Главные правила профилактики очень просты и всем знакомы — это здоровый образ жизни; правильное, сбалансированное питание, богатое витаминами; достаточное количество динамических нагрузок; исполнение всех рекомендаций врачей.

Для того, чтобы поддерживать сердце, а не перегружать его, важно грамотно подобрать вид физических нагрузок и их количество. Для тех, у кого нет никаких медицинских проблем, подойдут бег, велоспорт и плавание. Эти виды спорта повышают эластичность сосудов, укрепляют сердечные мышцы и тренируют выносливость.

А для тех, кому серьезные нагрузки противопоказаны, подойдут регулярные долгие прогулки и скандинавская ходьба. Эти природные нагрузки улучшают кровообращение, сосуды насыщаются кислородом, а работоспособность сердца постепенно увеличивается.

Когда нужно идти к врачу?

Даже если у вас нет вредных привычек, к своему сердцу нужно прислушиваться и реагировать как можно быстрее на тревожные сигналы. Иногда о серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях может говорить боль в челюсти или спине, которую ошибочно принимают за мышечную, а чрезмерная усталость может свидетельствовать не о депрессии, а о сердечной недостаточности.

Поводы сходить к кардиологу:

одышка;

тянущие боли за грудиной, как в состоянии покоя, так и во время нагрузок, сердечная боль может распространяться на левую руку, даже маскироваться под зубную;

беспричинная усталость;

отеки ног;

неритмичное сердцебиение;

головокружения, потеря сознания;

потливость.

Также врач рекомендует контролировать артериальное давление, если оно превышает 130-140 в состоянии покоя — нужно обратиться за медицинской помощью.

Если вы заметили у себя симптомы из этого списка или находитесь в группе повышенного риска, самое время посетить кардиолога и сделать диагностические исследования.

Самым распространенным методом первичной диагностики является ЭКГ, или электрокардиограмма, по назначению врача ее можно сделать бесплатно в районной поликлинике. При необходимости доктор назначит вам обследование после ее результатов, чтобы ваше сердце оставалось здоровым на протяжении всей жизни.